"الحوثي" تعلن استهداف "أرامكو" وأهداف عسكرية بالسعودية

الأناضول -

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاحد، استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو، وأهداف عسكرية، في السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.جاء ذلك في بيان صادر عن ما تعرف بـ"القوات المسلحة" التابعة للجماعة، نشره المتحدث العسكري يحيى سريع، على حسابه عبر تويتر.وقال البيان: "تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة في العمق السعودي بأربع عشرة طائرة مسيرة، وثمانية صواريخ باليستية".وأوضح أن: "العملية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة (شمال شرق)، وأهدافا عسكرية بمناطق الدمام (شرق) وعسير وجيزان (جنوب غرب) وكانت الإصابات دقيقة".وتوعد البيان "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا" دون مزيد من التفاصيل.ومنذ فجر الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيانات متتالية صادرة عن ناطقه الرسمي، تركي المالكي، اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة خلال ساعات النهار، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.