موراتا يقود يوفنتوس لفوز مستحق على لاتسيو

قلب يوفنتوس تأخره أمام ضيفه لاتسيو إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.بدأ لاتسيو اللقاء بصورة مميزة، واستطاع زيارة شباك تشيزني مبكرا بهدف أول أحرزه خواكين كوريا عند الدقيقة 12، بعد خطأ من وسط ميدان يوفنتوس، استغله المهاجم الأرجنتيني واضعا فريقه بالمقدمة.ودخل عناصر يوفنتوس بعد هدف كوريا في حالة من الغياب الذهني ما جعل لاتسيو يتحكم بمجريات اللعب لكن دون استغلال مفيد لفريق نسور العاصمة.ومع مرور نصف الساعة الأولى، استعاد يوفنتوس حضوره الذهني وأخذ يفرض سيطرته إلى أن تمكن الفرنسي أدريان رابيو من تعديل الكفة بهدف رائع سجله في الدقيقة 39، بتسديدة لا تُصد ولا تُرد عجز الحارس بيبي رينا عن ردها.ودخل الفريقان الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة، وكاد لاتسيو أن يتقدم مجددا لكن رأسية الصربي سيرجي سافيتش وجدت عارضة يوفنتوس تنوب عن تشيزني في ردها.وجاء رد يوفنتوس على كرة سافيتش مزلزلا، حيث نجح بطل إيطاليا آخر تسعة مواسم في تسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 57 و60 من علامة الجزاء.وحاول لاتسيو تدارك تأخره بعدة محاولات على مناطق يوفنتوس لم يُكتب لأي منها النجاح وسط تألق الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.وبهذا أصبح يوفنتوس يمتلك 52 نقطة احتل بها المركز الثالث، فيما تكبد لاتسيو خسارته الثالثة تواليا والثامنة له هذا الموسم في الدوري، ليبقى رصيد فريق العاصمة متوقفا عند 43 نقطة في المركز السابع.