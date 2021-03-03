مانشستر سيتي يقسو على وولفرهامبتون ويدك شباكه برباعية

واصل مانشستر سيتي عزفه المنفرد بالقمة إثر تغلبه على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، في مباراة مُبكرة عن الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل السيتي هدفه الأول عند الدقيقة 15، من هجمة منظمة اخترق من خلالها الجزائري رياض محرز الجهة اليسرى لمناطق وولفرهامبتون، ثم أرسل كرة عرضية حاول البلجيكي لياندر ديندونكير أبعادها، لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه.ونجح وولفرهامبتون في إدراك التعادل بهدف أحرزه لاعب الوسط كونور كودي مع حلول الدقيقة 61، لكن البرازيلي غابرييل خيسوس أعاد السيتي للمقدمة بهدف ثان جاء في الدقيقة 80.ومع دخول المباراة في دقيقتها الأخيرة كلل رياض محرز مجهوداته الرائعة بهدف ثالث للسيتي، ثم أتبعه خيسوس بأخر رابع أكد به الانتصار رقم 20 لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.وبهذا ابتعد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب بعدما وصل إلى النقطة 65، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 15 نقطة تضعه على بعد خطوات من تحقيق اللقب.وبالمقابل تكبد وولفرهامبتون خسارته الـ 11 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.