   Mbarek - سنية مبارك  

مانشستر سيتي يقسو على وولفرهامبتون ويدك شباكه برباعية

@mancity/twitter
Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 00:37 قراءة: 0 د, 48 ث
واصل مانشستر سيتي عزفه المنفرد بالقمة إثر تغلبه على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، في مباراة مُبكرة عن الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السيتي هدفه الأول عند الدقيقة 15، من هجمة منظمة اخترق من خلالها الجزائري رياض محرز الجهة اليسرى لمناطق وولفرهامبتون، ثم أرسل كرة عرضية حاول البلجيكي لياندر ديندونكير أبعادها، لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه.


ونجح وولفرهامبتون في إدراك التعادل بهدف أحرزه لاعب الوسط كونور كودي مع حلول الدقيقة 61، لكن البرازيلي غابرييل خيسوس أعاد السيتي للمقدمة بهدف ثان جاء في الدقيقة 80.

ومع دخول المباراة في دقيقتها الأخيرة كلل رياض محرز مجهوداته الرائعة بهدف ثالث للسيتي، ثم أتبعه خيسوس بأخر رابع أكد به الانتصار رقم 20 لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

وبهذا ابتعد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب بعدما وصل إلى النقطة 65، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 15 نقطة تضعه على بعد خطوات من تحقيق اللقب.

وبالمقابل تكبد وولفرهامبتون خسارته الـ 11 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221610



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 03 مارس 2021 | 19 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
10°
 17° % 87 :الرطــوبة
تونــس 10°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1018°-1018°-1220°-1120°-11
  • Avoirs en devises
    21872,2

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29672 DT        1$ =2,73635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   315,2 MDT