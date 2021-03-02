أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

الأناضول -

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون مزيد من التفاصيل.وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل الأمير استقالتها.وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.وفي 17 فبراير/ شباط المنصرم، أصدر أمير الكويت مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر.وجاء التأجيل وفق مراقبين، بعد تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة عقب تأخر إنجاز التشكيل الوزاري.وجاء المرسوم الأميري، آنذاك في ظل تباين حول صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة، خاصة أنه يجب تشكيل الحكومة خلال أسبوعين حتى لا يحدث فراغ دستوري.