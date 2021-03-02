خارجية ليبيا: موافقة مصرية على هبوط طائراتنا في مطار القاهرة

الأناضول -

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية، الثلاثاء، إن قرارا مصريا بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية للهبوط في مطار القاهرة.وكتب الناطق باسم الخارجية محمد القبلاوي، تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، قال فيها إن القرار سيكون له الأثر الإيجابي على العلاقة بين البلدين.ولم يصدر تعقيب مصري على تصريحات القبلاوي حتى الساعة (12:34 بتوقيت غرينتش).وذكر القبلاوي أن الوزارة تأمل "من مصر فتح مجالها الجوي بشكل دائم أمام شركاتنا، ما سيكون له أثر إيجابي في العلاقة بين البلدين".وزاد: "بعد موافقة السلطات المصرية، من المقرر أن تهبط طائرة للخطوط الليبية في مطار القاهرة.. نأمل أن تكون هذه الرحلة دافعا حقيقيا (..) لعودة الملاحة مع مطار القاهرة مباشرة، حتى يتسنى لنا رفع المعاناة عن المواطنين".والشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية، استئناف الرحلات الجوية الليبية إلى البلاد، بعد انقطاع دام أكثر من عام، وفق إعلام محلي.جاء القرار المصري حينها، بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة، إلى القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.