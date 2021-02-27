بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام

Publié le Samedi 27 Février 2021 - 22:11 قراءة: 0 د, 53 ث
وكالات - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الإثنين عن المملكة العربية السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال بشأن معاقبة ولي العهد قال بايدن “سيكون هناك إعلان يوم الاثنين بشأن ما سنفعله مع السعودية بوجه عام”.


ولم يقدم بايدن تفاصيل.

وقُتل خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات بن سلمان على أيدي فريق من الأفراد المرتبطين بولي العهد في قنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

وأصدرت الحكومة السعودية ، التي نفت أي تورط لولي العهد ، يوم الجمعة بيانا رفضت فيه نتائج التقرير الأمريكي وكررت تصريحاتها السابقة بأن مقتل خاشقجي كان جريمة نكراء ارتكبتها مجموعة مارقة.

ومن بين الخطوات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة يوم الجمعة فرض حظر على التأشيرات على بعض السعوديين الذين يُعتقد أنهم متورطون في مقتل خاشقجي وكذلك فرض عقوبات على آخرين، من بينهم نائب رئيس المخابرات السابق، من شأنها تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221426

Jerbi1980  (France)  |Samedi 27 Février 2021 à 22h 35m |           
آل سعود كالكرة يتقاذفها رؤساء أمريكا أو كالبقرة التي يحلبها كل من أصبح رئيسا لأمريكا

اللهم زدهم مذلةً بعد مذلة كما أذلوا و خذلوا المسلمين في كل مكان



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