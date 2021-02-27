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باريس سان جيرمان يفوز برباعية أمام ديجون

@PSG_English/twitter
Publié le Samedi 27 Février 2021 - 19:35 قراءة: 0 د, 42 ث
حقق باريس سان جيرمان فوزا مريحا على مضيفه ديجون متذيل الترتيب بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بدأ الضيوف المباراة بقوة ونجحوا في تسجيل هدف مُبكر جاء عند الدقيقة السادسة عن طريق الإيطالي مويس كين، قبل أن يُضيف زميله كيليان مبابي ثاني الأهداف في الدقيقة 32 من علامة الجزاء.


واستمر ضغط سان جيرمان على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، ليعود مبابي ويوقع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 51.

وسجل البرتغالي دانيلو بيريرا رابع أهداف الفريق الباريسي عند الدقيقة 82، مؤكدًا انتصارا هو الثامن عشر لفريقه.

وكان سان جيرمان قد خسر في الجولة السابقة أمام موناكو بهدفين نظيفين، متكبدًا خسارته السادسة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وبهذا صعد باريس سان جيرمان للمركز الثاني مؤقتًا بعدما رفع رصيده للنقطة 57، فيما تجمد رصيد ديجون عند النقطة 15 وبقي في المركز الأخير، بعد خسارته السابعة على التوالي.

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