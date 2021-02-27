الإكوادور..استقالة وزير الصحة بعد "فضيحة" منح لقاحات كورونا لأقارب ومسؤولين

الأناضول -

بوغوتا - أعلن وزير الصحة بالإكوادور، خوان كارلوس زيفالوس، استقالته من منصبه بسبب انتقادات وجهت له لقيامه بتطعيم عددٍ من أقاربه وبعض المسؤولين بلقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل إعلام محلية، الجمعة، قدم الوزير المذكور استقالته إلى رئيس البلاد، لينين مورينيو.وقال الوزير المستقيل في بيان صادر عنه "كطبيب ، حاولت بالحب والشفافية محاربة هذا العدو المجهول الذي جعل حياة الملايين من المواطنين صعبة، وعملت من أجل التخفيف من حدته".وشدد زيفالوس على أن القرارات المتعلقة بالسياسات العامة يتم اتخاذها في نطاق مبادئ التضامن والإنصاف، موضحًا أنه كان يهدف إلى تطعيم مليوني شخص حتى مايو/أيار 2021 ، عندما تنتهي ولاية الحكومة الحالية.وتعرض الوزير المذكور لانتقادات شديدة داخل المجتمع لما تبين أنه منح والدته لقاح كورونا في أحد المراكز الطبية الخاصة يوم 23 يناير/كانون ثان الماضي.كما أن المعارضة هاجمته بشدة لما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد أنه وجهة دعوة لرؤساء جامعات وعدد من مسؤولي الدولة لتلقي اللقاح.ويبلغ عدد الإصابات بكورونا في الإكوادور حتى مساء الجمعة 282 ألفًا و599 إصابة إلى جانب 15 ألفًا و713 حالة وفاة.