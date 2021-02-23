بيتكوين تتراجع بأكثر من 10 بالمئة بعد تحذيرات من تداولها

الأناضول -

تراجعت العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" بأكثر من 10 بالمئة في تعاملات الثلاثاء الصباحية، بعد تحذيرات بشأن التداول بها والمخاطر العالية التي ترافق استثمارها.والإثنين، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بقوة، من خسارة المستثمرين أموالهم بسبب ضخ استثمارات في العملة الافتراضية، مشيرة أن "المضاربة هي أساس تذبذبات سعر بيتكوين، وهذا عالي المخاطرة".كما واصلت أسعار العملة الافتراضية الأبرز تأثرها بتصريح أدلى به مالك شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، إيلون ماسك، الجمعة، بأن ارتفاع سعر بيتكوين "أكثر مما يجب".وبلغ سعر الوحدة الواحدة بحلول الساعة (08:00 بتوقيت غرينتش)، 50.06 ألف دولار أمريكي، نزولا من تعاملات أمس الإثنين، البالغة 54.2 ألف دولار.وفي التعاملات المبكرة اليوم، بلغ عدد الوحدات المتداولة عالميا لـ "بيتكوين" 18.636 مليون وحدة، من إجمالي 21 مليونا هو عدد الوحدات المصدّرة للتداول.وبلغت القيمة السوقية للعملات المتداولة 934 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 967 مليار دولار في التعاملات المسائية، الإثنين.