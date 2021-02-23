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يا اتحاد ما يهزك ريح ...

مرتجى محجوب
Publié le Mardi 23 Février 2021 - 06:09 قراءة: 0 د, 51 ث
مرتجى محجوب

الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مقدسا أو منزها عن النقد ، و هو بكل تأكيد قد ارتكب و منذ تأسيسه الى هذا اليوم عديد الأخطاء و الهفوات ، و هو منظمة كسائر منظمات العالم تحصل داخله بعض التجاوزات و الانحرافات ،


كل هذا معقول و مقبول و مطلوب بكل شدة من أبناء الاتحاد قبل المتابعين الخارجيين أن يصلحوا ما بأنفسهم دون كلل و لا ملل من أجل اتحاد لا تشوبه شائبة ، صرح عريق و مناضل ضد الاستعمار و من أجل بناء الدولة الوطنية و التصدي لمحاولات المس من مدنية الدولة و حقوق الشغيلة و الطبقات المعوزة و المهمشة و الفقيرة .

أما أن يتطاول و يتطاوس بعض الفتية و الفتيات ممن لا يعرفون تاريخ نضالات نساء و رجال هاته الربوع من الذين سقوا ترابها بعطر دمائهم الزكية ، يتطاولون فقط من أجل البوز و حب الظهور أو تنفيذا لأجندات تقف خلفها أطراف معروفة بعدائها و حقدها على الاتحاد ، فيصبح الأمر مهزلة مضحكة لا يستحق حتى عناء التعليق .

و يا اتحاد ما يهزك ريح ...


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221090

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 23 Février 2021 à 10h 44m |           
كالعادة يا محجوب تغرد خارج السرب

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 23 Février 2021 à 10h 10m |           
يظهرلي الريح هازّك أنت

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 23 Février 2021 à 08h 31m |           
ومن تقصد ياهذا؟ إن كنت تقصد الاخت ألفة فهي ابنة الاتحاد وابنة قفصة الثائرة وسيدة محترمة وفي ضرف وجيز بعد تعيينها كشفت الخنار واعطت تقييما لسيدك الطبوبي وزمرته فهم اساس الخراب للبلاد مع الاعلام الفاسد والمأجور ولكن الدوام ينقب الرخام وسوف تهزك الريح مع هؤلاء الفسدة والمتطاولين على هذا الشعب الهاديء في ظاهروالثائر في داخله فحذار ثم حذار!



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