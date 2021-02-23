الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مقدسا أو منزها عن النقد ، و هو بكل تأكيد قد ارتكب و منذ تأسيسه الى هذا اليوم عديد الأخطاء و الهفوات ، و هو منظمة كسائر منظمات العالم تحصل داخله بعض التجاوزات و الانحرافات ،كل هذا معقول و مقبول و مطلوب بكل شدة من أبناء الاتحاد قبل المتابعين الخارجيين أن يصلحوا ما بأنفسهم دون كلل و لا ملل من أجل اتحاد لا تشوبه شائبة ، صرح عريق و مناضل ضد الاستعمار و من أجل بناء الدولة الوطنية و التصدي لمحاولات المس من مدنية الدولة و حقوق الشغيلة و الطبقات المعوزة و المهمشة و الفقيرة .أما أن يتطاول و يتطاوس بعض الفتية و الفتيات ممن لا يعرفون تاريخ نضالات نساء و رجال هاته الربوع من الذين سقوا ترابها بعطر دمائهم الزكية ، يتطاولون فقط من أجل البوز و حب الظهور أو تنفيذا لأجندات تقف خلفها أطراف معروفة بعدائها و حقدها على الاتحاد ، فيصبح الأمر مهزلة مضحكة لا يستحق حتى عناء التعليق .و يا اتحاد ما يهزك ريح ...