   Arfaoui - يا غدّار  

ماكرون يدعو أوروبا وواشنطن لتوفير لقاح كورونا إلى إفريقيا

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 55 ث
الأناضول - باريس - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من أوروبا والولايات المتحدة لتوفير 13 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، إلى العاملين في القطاع الصحي بإفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة لماكرون الجمعة، في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس".


كما دعا ماكرون الولايات المتحدة وأوروبا إلى ضرورة العمل المشترك، للتعامل مع قضايا المناخ والديمقراطية وحماية حرية التعبير ونبذ الكراهية.

وأضاف: "يجب على أوروبا والولايات المتحدة أن تضمن وصول لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة، والعمل على تحسين النظام الصحي فيها في أسرع وقت ممكن".

وأوضح ماكرون، أن إفريقيا تحتاج إلى 13 مليون جرعة من اللقاح، تعطى للعاملين في حقل الرعاية الصحية، وهذا يعادل 0.43 بالمئة من الجرعات التي طلبتها الدول الأوروبية.





ولفت إلى أن الدول النامية في القارة السمراء ستتجه إلى طلب اللقاحات الصينية أو الروسية أو غيرها، في حال فشل الغرب بتوفيرها.

وشرح ماكرون حاجة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى فهم جديد (للأمن) يحافظ على العلاقات مع روسيا ويحدد آلية التحرك الجماعي داخل الحلف الذي يعاني من "الموت الدماغي"، على حد تعبيره.

وشدد ماكرون على الأهمية الكبيرة للملف الأمني في العراق وسوريا وقره باغ وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالنسبة لأوروبا.

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