ليبيا.. دبيبة يبدأ تقييم المرشحين لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

الأناضول -

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد دبيبة:

ـ ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة ولن نخيب الآمال المعقودة علينا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، السبت، بدء تقييم طلبات المرشحين المتقدمين لشغل مناصب وزارية.وقال دبيبة، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "ما زلنا نعمل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي تسلمناها".وأضاف: "ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة، ولن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله".وبدأ دبيبة، الجمعة، مشاورات تشكيل الحكومة، بعد أسبوع من انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للمشاركة في إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.ووفق مخرجات حوار جنيف، أمام دبيبة، 21 يوما (منذ 5 فبراير/ شباط الجاري) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية؛ ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.