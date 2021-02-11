نعم ، هو رئيس من كوكب سياسي اخر

رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من كوكب آخر لمن تعود على الكذب و الخداع و الغدر و النفاق ،هو من كوكب اخر لأنه لا يبيع و لا يشتري في المبادئ و القناعات و القيم ،هو من كوكب اخر لأنه لا يرضخ أمام أي ضغوط سواء داخلية أو خارجية ،هو من كوكب اخر لأنه لا يبحث عن مصالحه الشخصية و الذاتية على حساب وطن يأن ،هو من كوكب اخر لأنه لا يبحث عن " الركشة " و التمتع بالامتيازات بكل أريحية و استمتاع ،قيس سعيد الذي لم أنتخبه و الذي أختلف جذريا مع طرحه للديموقراطية وفق الانتخاب من القاعدة للقمة ، هو فعلا رئيس جمهورية من كوكب سياسي اخر ، بعيد كل البعد عن كوكب السماسرة و المرتزقة و الانتهازيين .