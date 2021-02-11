   karaouli - يا ليالي  

نعم ، هو رئيس من كوكب سياسي اخر

مرتجى محجوب
Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 19:46 قراءة: 0 د, 38 ث
مرتجى محجوب

رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من كوكب آخر لمن تعود على الكذب و الخداع و الغدر و النفاق ،
هو من كوكب اخر لأنه لا يبيع و لا يشتري في المبادئ و القناعات و القيم ،

هو من كوكب اخر لأنه لا يرضخ أمام أي ضغوط سواء داخلية أو خارجية ،
هو من كوكب اخر لأنه لا يبحث عن مصالحه الشخصية و الذاتية على حساب وطن يأن ،
هو من كوكب اخر لأنه لا يبحث عن " الركشة " و التمتع بالامتيازات بكل أريحية و استمتاع ،

قيس سعيد الذي لم أنتخبه و الذي أختلف جذريا مع طرحه للديموقراطية وفق الانتخاب من القاعدة للقمة ، هو فعلا رئيس جمهورية من كوكب سياسي اخر ، بعيد كل البعد عن كوكب السماسرة و المرتزقة و الانتهازيين .


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