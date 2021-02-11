ليبيا.. المشري يستهجن لقاء رئيس السلطة التنفيذية الجديدة مع حفتر

الأناضول -

​​​​​​أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استهجانه للقاء رئيس السلطة التنفيذية الجديدة محمد المنفي، مع اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الخميس.ووصف المشري، في بيان عبر فيسبوك، اللقاء الذي جرى في مدينة بنغازي (شرق)، بـ"البداية غير الموفقة".وأضاف: "نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي‬ (قبل تسلم مهامه رسميا) بزيارته لمجرم الحرب حفتر‬".وأردف: "الزيارة رسالة سلبية لليبيين، ولا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه (حفتر) من دمار ومآسي".وفي وقت سابق الخميس، وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، إلى بنغازي، القابعة تحت سيطرة مليشيا حفتر، في زيارة هي الأولى له منذ انتخابه، الجمعة الماضي.وقال حفتر، خلال اجتماعه مع المنفي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه يدعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي.والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتضم القائمة المنتخبة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.وحتى تبدأ الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسميا، تحتاج إلى منحها الثقة من قبل برلمان "طبرق" (تابع لحفتر)، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار الوطني، وفق الأمم المتحدة.ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.