وفاة "جورج شولتز" وزير خارجية الولايات المتحدة بعهد ريغان عن عمر ناهز 100 عام..

الأناضول -

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان عن عمر ناهز 100 عام.وحسب بيان معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد (عمل معه على مدار 30 عاما) توفي شولتز في منزله بولاية كاليفورنيا، السبت.ووصف بيان الجامعة شولتز بأنه أحد أكبر الاستراتيجيين في كل العصور، و"عمل تحت قيادة 3 رؤساء أمريكيين".وكان شولتز عراب الدبلوماسية الأمريكية زمن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، واستلم وزارة الخزينة والعمل في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.