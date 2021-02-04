الجيش الليبي: تحشيدات عسكرية لمليشيا حفتر في الجفرة

الأناضول -

العميد بالجيش الليبي، الهادي دراه، قال للأناضول إنه تم رصد هبوط طائرة شحن عسكرية روسية، في قاعدة الجفرة، قادمة من مطار الأبرق شرقي ليبيا..

رصد الجيش الليبي، الخميس، تحشيدات عسكرية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمدينة الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس).جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها الناطق باسم غرفة عمليات "تحرير سرت_الجفرة" (تابعة للجيش الليبي)، العميد الهادي دراه.وقال دراه: "رصدنا اليوم (الخميس) هبوط طائرة شحن عسكرية روسية، في قاعدة الجفرة، على تمام الساعة 08:50 (ت.غ)، قادمة من مطار الأبرق شرق ليبيا".وأضاف: "هذه الطائرة تأتي بعد وصول طائرة شحن إلى مطار الأبرق أمس الأربعاء، قادمة من اللاذقية بسوريا".وأردف: "لا نعلم على وجه الدقة ما إذا كانت الطائرة التي هبطت في الجفرة قد استلمت شحنة عسكرية من الطائرة القادمة من سوريا لمطار الأبرق، أم لا".وأشار إلى استمرار التحشيدات العسكرية لمليشيات حفتر رغم الحوارات السياسية المستمرة في جنيف والمغرب، واستعداد اللجنة العسكرية 5+5 لعقد اجتماع في سرت، اليوم الخميس.وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا حفتر.وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.ومنذ ذلك الوقت تخرق مليشيا حفتر، الاتفاق بين الحين والآخر، وتستمر في التحشيدات العسكرية.ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.