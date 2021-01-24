"SpaceX" تطلق 143 قمرا صناعيا دفعة واحدة

الأناضول -

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الأحد، إطلاق 143 قمرا صناعيا إلى الفضاء، دفعة واحدة، عبر رحلة "ترانسبورتر -1".وأفاد بيان صادر عن الشركة الأمريكية، أن إطلاق صاروخ "فالكون 9"، تم بنجاح من قاعدة "Cape Canaveral" بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن تم تأجيله ليوم واحد بسبب ظروف الطقس.وأضاف البيان أن صاروخ "فالكون 9"، حمل 143 قمراً صناعياً إلى الفضاء، 133 منها تجارية وحكومية، و10 من أقمار ستارلينك الخاصة بالشركة.وبهذا تكون "سبيس إكس" قد حطمت الرقم القياسي في إطلاق هذا الكم من الأقمار الصناعية دفعة واحدة، بعد أن أطلقت الهند في وقت سابق، 104 أقمار صناعية دفعة واحدة.وتعتزم "سبيس إكس" إطلاق 12 ألف قمر صناعي من طراز "ستارلينك" إلى مدار الأرض كجزء من خطتها الطموحة لتغطية الكوكب بشبكة إنترنت عالية السرعة.