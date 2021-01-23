روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

الأناضول -

موسكو - اتهمت موسكو السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، عبر منشورات تدعم المظاهرات التي تجتاح مدن روسيا، للمطالبة بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، السبت، إن السفارة الأمريكية في موسكو نشرت بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح نافالني.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الأعراف الدبلوماسية بمثل هذه المنشورات، مضيفة أن "السفارة الأمريكية تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".ودعت الخارجية، الإدارة الأمريكية إلى الانشغال بمشاكلها الخاصة، بما في ذلك الانقسام الناجم عن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في المجتمع الأمريكي.يشار إلى أن السفارة الأمريكية في موسكو، نشرت الجمعة عبر حساباتها على مواقع التواصل، توقيت وأماكن المظاهرات في روسيا.وشهدت مدن روسية عديدة، السبت، مظاهرات شارك فيها الآلاف، للمطالبة بإطلاق سراح نافالني.وأسفرت المظاهرات عن توقيف الشرطة أكثر من ألفي محتج، بحسب منظمات حقوقية روسية.واعتقلت السلطات الروسية، الأحد، نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.والإثنين، قضت محكمة روسية، باحتجاز نافالني 30 يوما، عقب مطالبة وزارة الداخلية، بحبسه على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".