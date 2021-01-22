الولايات المتحدة.. مجلس النواب يسلم "الشيوخ" مذكرة محاكمة ترامب

الأناضول -

فيما ستحال لائحة الاتهامات الخاصة بترامب إلى مجلس الشيوخ الإثنين..

سلم مجلس النواب الأمريكي، مذكرة قرار تتعلق بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.ويأتي تسليم مجلس النواب المذكرة إلى "الشيوخ"، في أعقاب اقتراح ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ألا تبدأ المحاكمة قبل الرابع من فبراير/ شباط المقبل، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).والخميس، تقدم ماكونيل، بمقترح لتأجيل المحاكمة إلى منتصف شهر فبراير القادم، ليتمكن فريق ترامب القانوني من الاستعداد للدفاع.وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، تشاك شومر، الجمعة، إن مذكرة القرار تم تسليمها لـ"لشيوخ"، فيما ستحال لائحة الاتهام الخاصة بترامب الإثنين إلى الأخير.وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير/ كانون الأول الجاري، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.وفي 13 يناير الجاري، صوّت مجلس النواب بالموافقة على إجراءات عزل ترامب وأقرّ لائحة اتهامه.وتعود إلى مجلس الشيوخ صلاحية محاكمة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد".ويتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.وفي حالة إدانة ترامب، قد يمنع من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته على المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة.