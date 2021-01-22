المشيشي و قيس سعيد مطالبان بمساندة ألفة الحامدي ضد النقابيين الفاسدين في التونيسار

أثار الفيديو المتداول في صفحات الفيسبوك و الذي كشفت فيه الرئيسة المديرة العامة لتونس الجوية عن تجاوزات خطيرة من نقابيين يحاولون عرقلة عملها و اصلاح الشركة التي شارفت على الافلاس .و لقيت ألفة الحامدي مساندة كبيرة على صفحات التواصل الإجتماعي ضد نقابة "الرامي" و "الدخان" التي اعتصمت امام مكتبها و دعوها الى تطبيق القانون على النقابيين الفاسدين الذين تمعشوا من الشركة .و المطلوب اليوم من رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الدولة قيس سعيد مساندة و حماية هذه المسؤولة الشجاعة ضد ماكينة الفساد التي لن ترحمها و ستحاول ابعادها بكل الوسائل حفاظا على مصالحهم الخاصة .الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ و الحكومات المتعاقبة دفعت الثمن ، و لابد من الشجاعة إذا ارادت الدولة الاصلاح و محاربة الفساد .