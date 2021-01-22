   Nour ElHoda - يا جارة الوادي  

المشيشي و قيس سعيد مطالبان بمساندة ألفة الحامدي ضد النقابيين الفاسدين في التونيسار

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 09:56 قراءة: 0 د, 36 ث
سمير القرماسي

أثار الفيديو المتداول في صفحات الفيسبوك و الذي كشفت فيه الرئيسة المديرة العامة لتونس الجوية عن تجاوزات خطيرة من نقابيين يحاولون عرقلة عملها و اصلاح الشركة التي شارفت على الافلاس .


و لقيت ألفة الحامدي مساندة كبيرة على صفحات التواصل الإجتماعي ضد نقابة "الرامي" و "الدخان" التي اعتصمت امام مكتبها و دعوها الى تطبيق القانون على النقابيين الفاسدين الذين تمعشوا من الشركة .

و المطلوب اليوم من رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس الدولة قيس سعيد مساندة و حماية هذه المسؤولة الشجاعة ضد ماكينة الفساد التي لن ترحمها و ستحاول ابعادها بكل الوسائل حفاظا على مصالحهم الخاصة .

الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ و الحكومات المتعاقبة دفعت الثمن ، و لابد من الشجاعة إذا ارادت الدولة الاصلاح و محاربة الفساد .

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219158

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 10h 56m |           
أحبّك يا غزالة

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 10h 48m |           
باسم حشّاد إستولى الفُسّاد على الإتحاد وخرّبوا البلاد

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 10h 24m |           
لا بدّ من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الشرفاء من مجلس النواب مساندة العاملين على إنقاذ تونس ضدّ الفاسدين من الإتحاد



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