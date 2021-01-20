   Abdelhalim Hafed - توبة  

بايدن يوقع 15 أمرا تنفيذيا تلغي قرارات سابقة لإدارة ترامب

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 13:54 قراءة: 1 د, 3 ث
الأناضول - واشنطن -

الرئيس الأمريكي الجديد سيعلق بناء جدار ترامب الحدودي، وينهي الحظر المفروض على السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وينضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وفق أسوشيتيد برس



ستشهد أولى ساعات ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تغيرا جذريا في عدد من القضايا الرئيسية، بعدما أعلن مقربون من الإدارة الجديدة، أن بايدن سيوقع الأربعاء، 15 أمرا تنفيذيا تلغي قرارات سابقة لإدارة سلفه دونالد ترامب.

وخلال الساعات الأولى له رئيسا للولايات المتحدة، سيوقع بايدن تعليق بناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك، وإنهاء الحظر المفروض على السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

إضافة للانضمام مجددًا إلى اتفاق باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

كما سيفرض بايدن نظاما جديدا في التعامل مع جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الأقنعة الواقية، وسيأمر حكومته بالإبقاء على الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة، المعروف اختصارا باسم "DACA".

ووفر هذا الإجراء الحماية لمئات آلاف الأشخاص الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال صغار، من خطر الترحيل منذ تقديمه عام 2012.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما، قد أقر البرنامج عام 2012، بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الكونغرس بشأن إصدار مشروع شامل لإصلاح الهجرة.

غير أن إدارة ترامب، حاولت مرارا تمرير قرار بإنهاء العمل ببرنامج "DACA"، إلا أن حكما من المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي عارض القرار.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219047



En continu

Toutes les news

الأربعاء 20 جانفي 2021 | 7 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:34 15:12 12:37 07:29 05:59
19°
 19° % 34 :الرطــوبة
تونــس
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-818°-1019°-1016°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    22864,0

  • (19 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,28600 DT        1$ =2,73058 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 jan)   2049,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة