بايدن يوقع 15 أمرا تنفيذيا تلغي قرارات سابقة لإدارة ترامب

الأناضول -

الرئيس الأمريكي الجديد سيعلق بناء جدار ترامب الحدودي، وينهي الحظر المفروض على السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وينضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وفق أسوشيتيد برس

ستشهد أولى ساعات ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تغيرا جذريا في عدد من القضايا الرئيسية، بعدما أعلن مقربون من الإدارة الجديدة، أن بايدن سيوقع الأربعاء، 15 أمرا تنفيذيا تلغي قرارات سابقة لإدارة سلفه دونالد ترامب.وخلال الساعات الأولى له رئيسا للولايات المتحدة، سيوقع بايدن تعليق بناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك، وإنهاء الحظر المفروض على السفر من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.إضافة للانضمام مجددًا إلى اتفاق باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".كما سيفرض بايدن نظاما جديدا في التعامل مع جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الأقنعة الواقية، وسيأمر حكومته بالإبقاء على الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة، المعروف اختصارا باسم "DACA".ووفر هذا الإجراء الحماية لمئات آلاف الأشخاص الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال صغار، من خطر الترحيل منذ تقديمه عام 2012.وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما، قد أقر البرنامج عام 2012، بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الكونغرس بشأن إصدار مشروع شامل لإصلاح الهجرة.غير أن إدارة ترامب، حاولت مرارا تمرير قرار بإنهاء العمل ببرنامج "DACA"، إلا أن حكما من المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي عارض القرار.