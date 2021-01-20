   Aziza Jalel - ليالي الأنس  

مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 12:30 قراءة: 0 د, 48 ث
الأناضول - أعلنت مصر رسميا، الأربعاء، الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات.

ووفق بيان مقتضب لوزارة الخارجية المصرية، "جاء ذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا (القمة الخليجية الـ41)".


وأفاد البيان بـ"تبادل مصر وقطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

ويأتي ذلك عقب يومين على إقلاع أولى الرحلات الجوية من القاهرة إلى الدوحة، بعد تعليق للرحلات المباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وعقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية، أعلنت القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر.

وتمخضت قمة العلا المنعقدة في 5 يناير/كانون ثان الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2017.

وكانت المنطقة الخليجية شهدت أزمة حادة، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة آنذاك، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219038

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 20 Janvier 2021 à 12h 35m |           
سويعات قبل اداء اليمين للرئيس الامريكي بايدن؟



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