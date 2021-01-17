استئناف الحركة التجارية بين السعودية وقطر بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف..

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف.وأفاد ميناء الملك عبد العزيز السعودي بالدمام عبر حسابه الموثق بتويتر، بأنه "تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد (قطري)"، دون تفاصيل أكثر.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.وتمخضت قمة العلا في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.