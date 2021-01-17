مقتل شخص وإصابة 6 في إطلاق نار بـ"أريزونا" الأمريكية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 18:38 قراءة: 0 د, 54 ث
الأناضول - أريزونا - قتل شخص وأصيب 6 آخرون، الأحد، جراء حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة "فينيكس" عاصمة ولاية "أريزونا" الأمريكية.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان محدث، إن "القوات المختصة تلقت اتصالا حول سماع دوي إطلاق نار في المنطقة حوالي الساعة 05:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، وجدوا قتيلاً و6 أشخاص آخرين مصابين بطلقات نارية"، بعد أن أعلنت في بيان سابق إصابة 4 أشخاص.


وأضاف البيان أنه "تم نقل الجرحى إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج ".

فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "فوكس 10" الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها إن "شخصًا قتل، وأصيب 4 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الأحد".

في السياق، قال مسؤول في إدارة إطفاء الحرائق في فينيكس، سكوت دوغلاس، إن "الحادث وقع فجر الأحد بالقرب من شارع رقم "24"، جنوب منطقة "I-10".

وأكد أن "عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى"، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

وحول الحادث، قال الرقيب في شرطة فينيكس، أندي ويليامز، في بيان، إن حادث إطلاق النار وقع في ملهى ليلي في المنطقة المذكورة.

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