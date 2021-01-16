مصر تبلغ الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد بفوزها الكبير على مقدونيا بنتيجة 38 ـ 19

الأناضول -

تجاوز المنتخب المصري نظيره المقدوني بنتيجة 38 ـ 19، السبت، في ثاني مواجهات الفراعنة بكأس العالم لكرة اليد، ضمن المجموعة السابعة.وسيطر المصريون على المباراة منذ انطلاقها وأنهوا شوطها الأول متقدمين بنتيجة 20 ـ 18، قبل أن يفرضوا سيطرتهم المطلقة في الشوط الثاني ويتمكنوا من الابتعاد بفارق 19 هدفا مع نهاية اللقاء.ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن الفراعنة التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة رسميا، فيما بقيت مقدونيا دون أي نقطة.ويتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 إلى 4 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات.وكان منتخب مصر قد فاز على تشيلي بنتيجة 35 ـ 29، الأربعاء، فى لقاء افتتاح المونديال.وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة السادسة، تكبد المنتخب المغربي خسارته الثانية في البطولة، بعدما سقط أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 33 ـ 20.يذكر أن مصر تستضيف النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبًا، في نظام يطبق لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث كان يشارك فيها 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.