خام برنت يتجاوز 57 دولارا بأعلى مستوى في 11 شهرا

تجاوزت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الأربعاء، حاجز 57 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت أعلى مستوى في 11 شهرا، مدفوعة ببيانات أمريكية محفزة.والثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، سجلت هبوطا بمقدار 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني إلى 484.5 مليون برميل.وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات بتسجيلها الهبوط الثالث على التوالي.وعند الساعة (07:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.17 بالمئة أو بمقدار 66 سنتا إلى 57.24 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.11 بالمئة أو 60 سنتا إلى 53.81 دولارا للبرميل.وتلقت أسعار الخام منذ نهاية الأسبوع الماضي، دعما من توسع دائرة الحصول عل لقاحات لمواجهة جائحة كورونا، ما يمهد لعودة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.