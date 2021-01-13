الأردن يبدأ حملة تطعيم ضد كورونا

الأناضول -

بدأ الأردن، صباح الأربعاء، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، تعطي الأولوية للمسنين والكوادر الطبية.وبث التلفزيون الرسمي عملية حقن اللقاح لأول شخص في المملكة، وهو مدير الخدمات الطبية الأسبق الطبيب داود حنانيا.ووفق تصريحات سابقة لوزير الصحة نذير عبيدات، فإن برنامج تلقي اللقاح سيراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا المتمثلة بالمسنين الذين يعانون أمراضا مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا للفيروس، والمتمثلة بالكوادر الطبية.وسبق أن حددت وزارة الصحة، 29 مركزا لتلقي اللقاح، تتوزع على مختلف محافظات المملكة.ووصلت لقاحات كورونا للمملكة السبت والإثنين، بدأت بـ 3800 طن من لقاح "سينوفارم" الصيني، ثم الدفعة الأولى من "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي، بحسب إعلام رسمي.وكان الوزير عبيدات قال في تصريح سابق، إن دفعات لقاح "فايزر ـ بيونتيك" ستصل أسبوعيا حتى انتهاء الكميات المتعاقد على شرائها، دون تحديدها.وقبيل ذلك، أطلقت وزارة الصحة منصة لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح.وسجل الأردن حتى مساء الثلاثاء، 309.846 إصابة بكورونا، منها 4.076 وفاة، و292.104 حالات تعاف.