بعد إغلاق 3 سنوات.. مصر تفتح أجواءها أمام الطائرات القطرية

الأناضول -

أعلنت مصر، الثلاثاء، رفع الحظر عن رحلات شركات الطيران القطرية المفروض منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك عقب المصالحة الخليجية.جاء ذلك وفقا لما نقلته "بوابة الأهرام" المصرية عن المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية.وقال نوير، إن سلطة الطيران المدني المصري "أنهت الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في المجال الجوي، وقد وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم".وأضاف: "يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها".وأشار نوير، إلى "تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء".وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر وذلك عقب عقد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.وتمخضت قمة العلا التي انعقدت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/ حزيران 2017.وعلى مدى سنوات الحصار، اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم رحلاتها نحو الأجواء الإيرانية مقابل رسوم عبور بملايين الدولارات.