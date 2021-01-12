نتنياهو يُزيل صورة ترامب من حسابه في تويتر

الأناضول -

استبدلها بصورة وهو يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في غلاف حسابه على "تويتر"، واستبدلها بصورة أخرى، وهو يتلقى التطعيم.وكانت الصورة التي استخدمها نتنياهو لفترة طويلة، تجمعه مع ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض.وربط تحالف وثيق بين نتنياهو وترامب، منذ وصول الأخير الى البيت الأبيض قبل 4 سنوات.وحقّق ترامب لـ"تل أبيب"، الكثير من مطالبها التي رفض أسلافه تنفيذها، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده الى المدينة، والاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، واعتبار المستوطنات في الأراضي المحتلة شرعية.ولكنّ نتنياهو، استبدل صباح الثلاثاء صورته مع ترامب بصورة أخرى لنفسه، وهو يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وكتب في داخل الصورة "مواطني إسرائيل، نحن نعود الى الحياة".وبدأت إسرائيل حملة التطعيم لمواطنيها الشهر الماضي، حيث افادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن 1.8 مليون إسرائيلي تلقوا التطعيم حتى الآن.ولم يعلّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميا، عن سبب تغيير صورة غلاف حساب نتنياهو.ومن المقرر أن يتم في العشرين من الشهر الجاري، تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وتتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن يواجه نتنياهو صعوبات في التعامل مع بايدن، خاصة بشأن الملفين الفلسطيني والإيراني.