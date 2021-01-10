قرغيزيا.. 33 بالمئة نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة

الأناضول -

رئيس كازاخستان: انتخابات البرلمان خطوة هامة لتطوير الديمقراطية

في تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد..

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في قرغيزيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستفتاء تحديد شكل نظام الحكم بلغت 33.13 بالمئة.وبدأت عملية الاقتراع في الساعة 8 صباحا وتغلق في 8 مساء بالتوقيت المحلي.ويختار الناخبون رئيسا من بين 17 مرشحا، كما يصوتون على شكل حكم البلاد بين رئاسي وبرلماني.وتدار قرغيزيا وفق نظام برلماني منذ عام 2010.وأوضحت رئيسة اللجنة نورجان شايلدابيكوفا في تصريحات صحفية الأحد أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 3 ملايين و563 ألفا، يدلون أصواتهم في ألفين و474 صندوق اقتراع بعموم البلاد.وأضافت أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي بلغت 33.13 بالمئة، حيث صوّت مليون و180 ألفا و515 ناخبا.وأشارت شايلدابيكوفا إلى أن 9869 ناخبا خارج البلاد أدلوا بأصواتهم في 45 صندوق اقتراع، من أصل 50 ألف ناخب مسجل.وردا على سؤال حول نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات قالت: "في الواقع، هذه نسبة مشاركة ديمقراطية".ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس القرغيزي سورنباي جينبيكوف، استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات بدأت عقب الانتخابات البرلمانية التي رفضتها المعارضة.وعقب استقالة جينبيكوف تولى رئيس الوزراء حينها، صدر جباروف مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا.وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني استقال جباروف، من منصبه تمهيدا للترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. وسلّم منصب رئاسة الوزراء إلى نائبه الأول أرتيم نوفيكوف.ووفق النظام الانتخابي المعتمد، يتعين حصول أحد المرشحين على أكثر من نصف الأصوات للفوز بمنصب الرئاسة وفي حال تعذر ذلك يتنافس المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في جولة ثانية.وصف الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد اليوم، بأنها خطوة هامة في تطوير الديمقراطية في البلاد.وقال في تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في العاصمة نور سلطان: "هذه الانتخابات مهمة للنهضة بمجتمعنا، وبقدر دخول أحزاب أكثر للبرلمان، سيكون ذلك جيدا لمستقبل البلاد، ولهذا أعتقد بأن هذا الاستحقاق الانتخابي سيكون عادلا".وأشار الرئيس الكازاخستاني، إلى النسبة المرتفعة للمشاركين في الانتخابات، قائلا: "الإصلاحات السياسية في البلاد ستتواصل".وبدأت عملية التصويت، الساعة 07.00 صباح الأحد، في البلاد لاختيار أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات.ويشرف على الانتخابات 398 مراقبا دوليا من 30 دولة، و10 منظمات مختلفة بما فيها الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية.ويتنافس في الانتخابات 312 مرشحا من مختلف الأحزاب، على 107 مقاعد في مجلس النواب، ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في جميع أنحاء البلاد في الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.ويعرف البرلمان في كازاخستان وفقا للدستور، بـ"الهيئة التشريعية الأعلى في الدولة"، ويتكون من مجلسي الشيوخ والنواب.