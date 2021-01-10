نابولي يعود بانتصار صعب من أرض أودينيزي

حقق نابولي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أودينيزي بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.وضع المهاجم لورنزو إنسيني فريقه نابولي في المقدمة بهدف أحرزه بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة من علامة الجزاء.وأدرك المهاجم الآخر كيفين لازانيا التعادل لأودينيزي في الدقيقة 27، بعدما استغل خطأ فادحا من مدافع نابولي وخطف الكرة ثم راوغ الحارس ووضعها في الشباك الخاوية.وانتظر نابولي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليخطف هدف الفوز الثمين برأسية متقنة للفرنسي تيموي باكايوكو.ورفع نابولي بهذه النتيجة رصيده للنقطة 31 في المركز الخامس مؤقتًا، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر.وفي بقية النتائج، عاد لاتسيو إلى قواعده بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه بارما بهدفين دون مقابل، وتغلب هيلاس فيرونا على ضيفه كروتوني بهدفين لهدف.