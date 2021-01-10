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توجيه الاتهام إلى 15 شخصا في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 12:23 قراءة: 0 د, 21 ث
فرانس 24 - أفاد مكتب التحقيقات الفدرالية أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصا على خلفية أعمال العنف التي وقعت خلال اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي الأربعاء الماضي.

وكشفت التحقيقات عن سرقة حاسوبين محمولين، فيما تمكنت السلطات من توقيف الرجل الذي ظهر في التسجيلات وهو يجلس على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إضافة إلى نائب جمهوري شارك في عملية الاقتحام وقد تتم محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام.





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