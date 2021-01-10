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مصر.. كورونا يغيب الفنان "المشاغب" هادي الجيار

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 10:51 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول -

شارك في عدة أعمال فنية، أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين"، مع الفنان عادل إمام وآخرين...



توفي صباح الأحد، الفنان المصري هادي الجيار عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الراحل الجيار.

وتداولت مواقع إخبارية ووسائل إعلام محلية، الأحد، نبأ وفاة الفنان الجيار جراء إصابته بالفيروس.

ولد الجيار عام 1949، وهو من خريجي المعهد العالي المصري للفنون المسرحية عام 1970.



وشارك الفنان الراحل في عدة أعمال فنية ومسرحية، أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين"، مع الفنان عادل إمام وآخرين.

كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية، منها مسلسلات "القاهرة والناس" و"الراية البيضاء" و"المال والبنون" و"ولد الغلابة"، وغيرها.

وانضم الجيار إلى قافلة الفنانين العرب، الذين وافتهم المنية جراء كورونا، منهم المخرج السوري حاتم علي، والفنانون اليمني حسن علوان، والعراقي مناف طالب، والمصرية رجاء الجداوي، بالإضافة إلى الكاتب والسيناريست المصري الشهير وحيد حامد.

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