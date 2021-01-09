من هم مقتحمو مبنى الكونغرس الأمريكي؟

فرانس 24 -

ماثيو هيمباك من الأوساط النازية الجديدة

اندهش العالم وهو يتابع ليل الأربعاء اقتحام حشود من مناصري ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي. وجالت صور وجوههم العالم بأسره بعدما التقطت صور لهم وهم يضعون أقدامهم على مكتب نانسي بيلوسي أو يرفعون علم الولايات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية أو يجلسون على مكتب رئيس مجلس الشيوخ.من هم هؤلاء الذين عرضوا الديمقراطية الأمريكية لأول مرة في تاريخها لهزة عنيفة؟كانت أول ضحية معروفة لأعمال العنف هذه. فعندما كانت تحاول المرور عبر نافذة كسر زجاجها في أحد ممرات الكونغرس أصيبت المرأة الثلاثينية برصاصة أطلقها عنصر من شرطة الكابيتول. وقد توفيت لاحقا متأثرة بإصابتها.كانت نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن مؤيدي نظرية المؤامرة. ورأت أن توجه أنصار الرئيس ترامب إلى واشنطن بأعداد كبيرة "عاصفة" ستنقل البلاد من "الظلمة إلى النور".أتى هذا الرجل الستيني صاحب لكنة أهل الجنوب المميزة من ولاية أركنسو في جنوب الولايات المتحدة، ودخل إلى مكتب نانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب.وأوضح الأربعاء لمحطة "كاي أف إس إم 5 نيوز"، "هذا مكتبي. أنا مكلّف أمريكي وأنا وطني. هذا ليس مكتبها لقد أعرناها إياه".وهو معروف محليا بإشرافه على مجموعة عبر شبكة فيس بوك مؤيدة لحمل السلاح معروفة تحت اسم 2A NWA STAND ولقبه "بيغو".وروى أنه دخل إلى هذا المكتب بالصدفة تقريبا، مؤكدا "لقد دُفعت إليه عندما كنت أبحث عن المرحاض".وقبل مغادرته المكتب ترك رسالة مهينة لنانسي بيلوسي. وقال للصحافيين بعد خروجه من الكابيتول "هل أشعر بالخوف؟ كلا. لكن دخولي السجن احتمال".استقطب جايك أنجيلي بصدره العاري وتسريحته الغريبة مع قرون حيوان "البيسون" (جاموس أمريكي) اهتمام المصورين والكاميرات خلال تنقله في أرجاء الكابيتول أكثر من بقية المقتحمين للمبنى.وشوهد هذا الرجل الثلاثيني وأصله من ولاية أريزونا مرات عدة خلال تظاهرات مؤيدة لترامب في فينيكس في الأشهر الأخيرة مع تسريحة الشعر نفسها.ويقدم نفسه على أنه "جندي رقمي في كيو أنون" الحركة المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترامب بطلا. وقد اعتبر اقتحام مقر الكونغرس الأربعاء انتصارا كبيرا.وكتب في رسالة نشرها عبر شبكة "بارلر" للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظين المتشددين: "نحن وطنيون على الجبهة في أريزونا ونريد أن نجلب طاقتنا الإيجابية إلى واشنطن".أظهرته صور إلى جانب جايك أنجيلي وهو شاب في التاسعة والعشرين. ويعتبره مرصد "ساذرن بوفرتي لو سنتر" لمراقبة الجماعات المتطرفة أنه "وجه الجيل الجديد للقوميين البيض".وهو يعتبر أحد منظمي تجمع اليمين المتطرف في شارلوتسفيل في فيرجينيا في آب/أغسطس 2017 الذي قتل على هامشه ناشط نازي جديد امرأة.ظهر هذا الرجل الثلاثيني في الصور حاملا منضدة نانسي بيلوسي وهو يبستم لعدسات المصورين. وعرفت هويته سريعا وتبين أن اسمه آدم جونسون ومقيم في باريش في ولاية فلوريدا حسب صحف محلية.فرانس24/ أ ف ب