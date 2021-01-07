مجلس الشيوخ يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

فرانس 24 - استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة .
واستهل نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقر الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم". وقال: "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".
وشدد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه". وأضاف: "لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا".
من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن جرى الأربعاء هو نتيجة "كلمات وأكاذيب" دونالد ترامب وستترك "لطخة لن تمحى بسهولة".
ورفض المجلس بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدمه مشرعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء.
وبأغلبية 93 مقابل 6 صوت أعضاء المجلس ضد الاعتراض. وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم. وبعد رفض هذا الاعتراض اجتمع مجلسي الكونغرس في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
واستهل نائب الرئيس مايك بنس الجلسة بالتنديد بـ"أعمال العنف" التي شهدها مقر الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم". وقال: "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، هام هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".
وشدد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه". وأضاف: "لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا".
من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن جرى الأربعاء هو نتيجة "كلمات وأكاذيب" دونالد ترامب وستترك "لطخة لن تمحى بسهولة".
ورفض المجلس بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدمه مشرعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء.
وبأغلبية 93 مقابل 6 صوت أعضاء المجلس ضد الاعتراض. وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم. وبعد رفض هذا الاعتراض اجتمع مجلسي الكونغرس في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
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