بيتكوين ترتفع إلى مستوى تاريخي وتكسر حاجز 35 ألف دولار

الأناضول -

واصلت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين"، تحقيق مستويات تاريخية، وسط استمرار ازدياد الطلب العالمي على تلك العملات.وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المبكرة الأربعاء، 35.2 ألف دولار صعودا من تعاملات الثلاثاء البالغة 33.705 ألفا.ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الشهور الثمانية الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.وبحسب البيانات، فقد ارتفع سعر بتكوين بنسبة 376.1 بالمئة على أساس سنوي خلال جلسة الأربعاء، فيما سجلت نموا بنسبة 81.1 بالمئة على مدار الشهر الأخير.وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى صباح اليوم 18.592 مليون وحدة من أصل 21 مليونا، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات الأربعاء الصباحية، 651.533 مليار دولار، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كنظيرتها التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.