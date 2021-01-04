مكالمة مسجلة تكشف ضغط ترامب على مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا لتغيير النتيجة لصالحه

وكالات -

كشفت مكالمة هاتفية مسجلة، حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست السبت، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على المسؤول الأول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز.وتعد هذه المكالمة أحدث محاولة من جانب ترامب لتعزيز مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وقالت واشنطن بوست التي نشرت اليوم الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر واستمرت ساعة، إن ترامب راوح في حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.وتابعت الصحيفة أن رافينسبرجر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.وطبقا لمقتطفات من المكالمة التي نشرتها واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني، قال ترامب "مواطنو جورجيا غاضبون .. الناس في البلاد غاضبون... ولا يوجد ما يمنع من القول، مثلما تعلم، إنك أعدت إحصاء (الأصوات)". وتابع ترامب في المكالمة المسجلة "أنظر.. هذا كل ما أريد منك فعله. كل ما أريده هو إيجاد 11780 صوتا.. لأننا فزنا بالولاية".وأصر ترامب على أنه "لا يمكن بأي حال" أن يكون قد خسرها. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. ولم يرد مكتب رافينسبرجر بعد على طلبات للتعليق. ولم يكن لدى مكتب بايدن، المكلف بعملية نقل السلطة، تعليق فوري على التقرير.وتعتبر جورجيا واحدة من عدة ولايات حاسمة خسرها ترامب لصالح بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.فرانس24/ رويترز