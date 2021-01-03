ملتقى الحوار الليبي.. تشكيل لجنة استشارية لحل المسائل العالقة

الأناضول -

مهمتها الرئيسية ستكون مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى..

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة استشارية من ملتقى الحوار السياسي تضم 18 عضوا، لحل المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الرسمي في وقت متأخر من ليل السبت.وقال البيان: "يطيب للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي"وأضاف أن "البعثة قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً، لضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".وأوضح أن "ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنياً بشكل صارم، ومهمتها الرئيسية ستكون مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى"، دون ذكر مدة ولاية اللجنة.وجدد البيان تأكيد موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موضحا أنه أمر ثابت بالنسبة للبعثة، وهدف لا يمكن التخلي عنه.والأربعاء، ألزمت، ستيفاني وليامز، ملتقى الحوار السياسي بتقديم أسماء مقترحة للجنة استشارية من أعضاء الملتقى في غضون يومين.وقالت وليامز: "أرى أننا نحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار (قبل زيادة العدد)، لتساعدنا وتساعدكم في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية"‎.وفي 18 ديسمبر/كانون أول المنصرم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات المقررة في أواخر 2021.ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن ملتقى الحوار الليبي الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021.