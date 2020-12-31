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ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 00:57 قراءة: 0 د, 27 ث
فقد ليفربول نقطتين ثمينتين في مشوار الدفاع عن لقبه، إثر تعادل سلبي أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقدم ليفربول المستوى المطلوب لخطف النقاط الثلاث، لينقاد فريق يورغن كلوب لتعادل هو السادس له في الدوري هذا الموسم.


ووصل ليفربول إلى النقطة 33 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى 3 نقاط.

من جهته، فشل نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز للجولة الرابعة تواليا، مسجلا تعادله الثاني مقابل هزيمتين، ومحتلا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.



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