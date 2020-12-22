مفوضية أوروبا: تطعيم كورونا بالدول الأعضاء يبدأ 27 ديسمبر

الأناضول -

رئيسة المفوضية فون دير لاين، قالت في تصريح صحفي، إن الاتحاد وافق على منح ترخيص تسويق مشروط للقاح فايزر بيونتك..

أكدت المفوضية الأوروبية، مساء الإثنين، موافقتها على استخدام لقاح فايزر بيونتك ضد كورونا في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة أن التطعيم سيبدأ في أيام 27 و 28 و 29 ديسمبر / كانون الأول الجاري.وقالت رئيسة المفوضية فون دير لاين، في تصريح صحفي، إن الاتحاد وافق على منح ترخيص تسويق مشروط للقاح فايزر بيونتك.وأضاف أن اللقاح سيكون متاحًا في وقت واحد لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وبنفس الظروف، وسيبدأ التطعيم خلال أيام 27 و28 و29 ديسمبر.وفي وقت سابق يوم الاثنين ، صادقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام لقاح فايزر- بيونتك، في دول الاتحاد الأوروبي.وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي: "يسعدني أن أكون هنا وأعلن أن اللجنة العلمية للوكالة اجتمعت اليوم وأوصت بتصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك".وأضافت أن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح كان فعالًا في الوقاية من كورونا لدى الأشخاص من سن 16 عامًا.ولفتت أيضا إلى عدم وجود "أي دليل" يتيح القول إن لقاح فايزر-بيونتك، لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز".والأحد، قال رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا الطبيب منصف السلاوي "لا يوجد دليل على عدم فعالية اللقاحات المتاحة حاليا مع سلالة الفيروس الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة"، بحسب شبكة "سي إن إن.