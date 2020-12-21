الدوحة: تطعيم لقاح كورونا اختياري ويبدأ الأربعاء

الأناضول -

تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في قطر الأربعاء على أن يكون اختياريا، وفق مسؤولين حكوميين.وقال عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيروس (حكومية) في مؤتمر صحفي الإثنين إن "اللقاح يعطى على جرعتين بينهما ثلاثة أسابيع".وأشار الخال إلي أن "أول شحنة من اللقاح ستصل إلى قطر مساء الاثنين عبر مطار حمد الدولي".ولفت إلى أنه "سيتم تخصيص الشحنة الأولى لتحصين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وبعض الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات المساعدة الذين يتعاملون مع مرضى كورونا، والعاملين بدار المسنين، وبعض الفئات المهمة بالوزارات".وقال: "سأحرص على أخذه كأحد العاملين بالقطاع الصحي وأنصح زملائي بالحصول عليه".وفي كلمته بالمؤتمر، قال حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة إن "التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون اختياريا وليس إجباريا".وأضاف: "سنلتزم بدءا بما تبقى من هذا الشهر والعام المقبل بتنفيذ أكبر حملة تطعيم تشهدها البلاد وسيكون لدينا خلال 2021 ما يكفي من اللقاحات لتطعيم الجميع في قطر".وكانت وزارة الصحة القطرية أصدرت الإذن في وقت سابق، باستخدام اللقاح المنتج من قبل تحالف شركتي فايزر وبايونتيك.وحتى الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في قطر 142.159؛ منها 243 وفاة، و139.927 حالة تعاف، بعد تسجيل 158 إصابة ، وتعافي 203 مرضى.