واشنطن ترجح عدم فعالية لقاح كورونا مع السلالة الجديدة

الأناضول -

حسب رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا، الطبيب منصف السلاوي..

رجح رئيس الجهود الحكومية الأمريكية لتطوير لقاح كورونا الطبيب منصف السلاوي، الأحد، عدم فغالية لقاحات كورونا في التعامل مع السلالة الجديدة.وقال السلاوي، رئيس عملية "راب سبيد"، في مؤتمر صحفي: "على الأغلب اللقاحات المتاحة حاليا لن تكون فعالة مع سلالة فيروس كورونا الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأضاف المسؤول الطبي الأمريكي أن "فيروس كورونا قد يميل إلى التباين، لأن عملية RNA التي يستخدمها الفيروس أكثر عرضة للأخطاء".وأشار إلى أن "الجوانب الحرجة للفيروس، مثل بروتين السنبلة المُتضمن في اللقاح، خاص جدًا بكوفيد - 19 ومن غير المرجح أن تتحور كثيرًا".وقال السلاوي: "نظرا لأن اللقاحات تستخدم أجساما مضادة للعديد من الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة، فإن فرص تغيرها جميعا، على ما أعتقد، منخفضة".وكانت كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والكويت قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفا من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.والسبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.ولتبرير إعادة فرض الإغلاق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد: "السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، هناك تدابير.. قد تستمر حتى توزيع لقاح".​​​​​​​وحتى مساء الأحد، تجاوزت الإصابات عالميا 76 مليونا و985 ألفا، توفي منهم مليون و697 ألفا و260، وتعافى 53 مليونا و985 ألفا و223، حسب موقع "وورلد وميتر".