مستجدات كورونا.. دول أوروبية تمنع الرحلات من بريطانيا

الأناضول -

- إثر اكتشاف سلالة فيروس جديدة



- بعد هولندا.. أعلنت بلجيكا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا فيما قالت ألمانيا إنها تدرس منع الرحلات

أعلنت السلطات البلجيكية، الأحد، منع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.جاء ذلك إثر قرار مماثل من السلطات الهولندية، اليوم، حيث قالت إن الحظر سيظل ساريا حتى نهاية العام على الأقل، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والمنتشرة حاليا في جنوب بريطانيا.وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في تصريح صحفي، إن حظر الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة سيبدأ من منتصف الليل "من باب الاحتياط".وأضاف: هناك العديد من الأسئلة حول هذه السلالة الجديدة وما إذا كانت موجودة بالفعل في البر الرئيسي.كما أعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الوضوح بحلول الثلاثاء.بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس الحد من الرحلات الجوية من بريطانيا أو توقيفها، بحسب وكالة أنباء "د ب أ" المحلية، اليوم.ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى قوله إن فرض قيود على الرحلات الجوية من بريطانيا هو "خيار جادّ".وأوضحت الحكومات الثلاث أن قرارهم جاء ردا على الإجراءات الصارمة التي فرضها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، في لندن والمناطق المحيطة بها.وفي وقت سابق، حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة في لندن.وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، ولكن بالرغم من اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض