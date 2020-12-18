10 مصابين بهجوم انتحاري أمام ملعب كرة قدم وسط الصومال

الأناضول -

أصيب 10 أشخاص بينهم عناصر أمن، الجمعة، جراء تفجير انتحاري أمام ملعب لكرة القدم وسط الصومال، قبيل وصول رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، للملعب حيث كان من المقرر أن يوجه كلمة إلى المحتشدين، بحسب مصدرين.وأفاد مصدر أمني لمراسل الأناضول، بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمام ملعب "عبد الله عيسى" لكرة قدم بمدينة جالكعيو، وسط البلاد.ووقع الهجوم، وفق المصدر، أثناء قيام عناصر أمنية بتفتيش صوماليين كانوا سيدخلون الملعب للاستماع لكلمة رئيس الوزراء، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم عناصر أمن، وفق حصيلة أولية.من جانبه، قال مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، لمراسل الأناضول، إن التفجير وقع قبيل وصول رئيس الوزراء الصومالي للملعب حيث كان من المفترض أن يوجه كلمة إلى تجمع شعبي، دون تفاصيل.ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تعقب عليه السلطات حتى الساعة 15:40 (ت.غ).ومثل هذه التفجيرات غالبًا ما تتبناها حركة "الشباب" المسلحة التي تحاربها الحكومة منذ سنوات.