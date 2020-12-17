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فيروس كورونا: ألمانيا تباشر حملة تلقيح انطلاقا من 27 ديسمبر باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك

@Pfeizer/twitter
Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 07:45 قراءة: 0 د, 52 ث
فرانس 24 - تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 27 ديسمبر بدءا بدور المسنين على ما أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء. ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بيونتيك وتوفيره. وحدد 27 ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا". وأوضح أن التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".


فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر/بيونتيك.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر/بيونتيك في 21 ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي. وسجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.


فرانس24/ أ ف ب

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