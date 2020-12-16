زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بايدن بالفوز: "المجمع الانتخابي قال كلمته"

فرانس 24 -

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن"، علما بأن ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.وكانت الهيئة الناخبة الأمريكية قد ثبتت مساء الإثنين فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر. ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة.وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.وأشار إلى أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".وتابع ماكونيل: "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير".وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".وبعد انتخابات الثالث من نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء إلى خياراته القانونية"، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.فرانس24/ أ ف ب