السعودية.. بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأناضول -

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ابتداءً من اليوم لجميع المواطنين والمقيمين.جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الصحة التي نشرت رابطا إلكترونيا يمكن للراغبين بالحصول على لقاح "فايزر- بيونتيك" التسجيل من خلاله.وقالت الوزارة، إن الحصول على اللقاح سيكون مجانا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرة أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل تستهدف كل منها فئة معينة حسب السن والوزن والمناعة والأمراض المزمنة.ولفتت إلى أن اللقاح "آمن وفعال نظرًا لاجتيازه مراحل الاختبار وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة".وأعلنت السعودية سابقا، وفق البيان، أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة "كوفاكس" الدولية.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية حتى الإثنين، 360 ألفا و13 إصابة؛ بينها 6.059 وفاة، و 350 ألفا و792 حالة تعاف، وفق بيان لوزارة الصحة.