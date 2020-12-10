شركتا طيران إسرائيليتان تعلنان جاهزيتهما لتسيير رحلات إلى المغرب

الأناضول -

بعد إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط في وقت سابق من مساء اليوم الخميس

أعلنت شركتا طيران إسرائيليتان، الخميس، جاهزيتهما لتسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمغرب، وذلك بعد لحظات على إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين.ومساء اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهو ما أكده لاحقا الديوان الملكي المغربي.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن شركتي الطيران "إسرا ئير" و"إل عال" قولهما، إنهما عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب مستعدتان لتشغيل خط طيران مباشر بين الجانبين.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إسرا ئير" أوري سيركيس: "إذا كانت جميع الأطراف جادة، فسيكون من الممكن فتح خط طيران مباشر في غضون ثلاثة أشهر"، بحسب الصحيفة.بدورها، قالت شركة "إل عال"، إنها "ستبدأ الاستعدادات التشغيلية لتسيير رحلات مباشرة إلى المغرب بشرط الحصول على جميع التصاريح المطلوبة من مختلف الجهات"، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".وبإعلان اليوم تكون المغرب أول دولة في المغرب العربي وسادسة دول عربية تقدم على خطوة التطبيع مع إسرائيل.ويأتي موقف المغرب بعد قرابة 3 أشهر من توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، في حين أعلن السودان، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، الموافقة على تطبيع العلاقات تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).