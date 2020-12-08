فيروس كورونا: تفاقم الوباء في الولايات المتحدة وانطلاق حملة التلقيح في المملكة المتحدة

فرانس 24 -

تفاقم انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة حيث فرض العزل الصحي على نحو عشرين مليون شخص في جنوب كاليفورنيا مجددا اعتبارا من الإثنين، في حين تستعد بريطانيا لإطلاق حملة تطعيم كثيفة الثلاثاء، هي الأولى في بلد غربي.وفرض الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم تدابير الإغلاق الجديدة هذه بموجب قاعدة تنص على أنه عندما تكون 85% من أسرة وحدات العناية المركزة مشغولة، يُطلب من السكان البقاء في منازلهم، وتُغلق معظم الشركات وتُحظر الاجتماعات بين الأسر المختلفة.مثل سائر أنحاء البلاد، تواجه كاليفورنيا موجة ثالثة من الوباء مع تسجيل أكثر من 200 وفاة خلال 24 ساعة في الولاية الجمعة، مقارنة بمتوسط 14 وفاة يومية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.وما زالت الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من الوباء مع أكثر من 282 ألف وفاة من أصل أكثر من 14 مليون إصابة مسجلة. وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من أن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة ينتقل فيها الفيروس على مستوى عال".في المملكة المتحدة، يبدأ الثلاثاء إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح في إنكلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية. ولكن سيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.وقال ستيفن بويس مدير خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة إن توزيع اللقاح سيكون "أشبه بماراثون وليس بسباق الجري السريع".والمملكة المتحدة التي سجلت على الأقل 61245 وفاة هي أول من أعطى الضوء الأخضر للقاح شركتي "فايزر وبايونتِيك". ومن المتوقع أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية رأيها بشأن هذا اللقاح بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.وتعد الحملة المقبلة حاسمة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة الوباء.وذكرت الصحف البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عاما وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاما سيحصلان على اللقاح قريبا. وقد يحصل ذلك في مكان عام لتشجيع الناس على الاقتداء بهما.وستسلم "فايزر-بايونتِيك" كندا 249 ألف جرعة لقاح بحلول نهاية الشهر وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو.وتخطط بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لحملات تطعيم في كانون الثاني/يناير، بدءا بالفئات الأكثر ضعفاً.وبدأت روسيا السبت بإعطاء لقاح "سبوتنيك-في" لأخصائيين اجتماعيين وللعاملين في المجال الطبي والمعلمين في موسكو، وإن كان هذا اللقاح الروسي ما زال في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية الإثنين إن التطعيم ضد كوفيد-19 لا ينبغي أن يكون إلزاميا، إلا في ظروف مهنية محددة.وقال مايكل راين، مدير الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي ، إن وصول اللقاحات هو "نبأ سار"، مؤكداً أنه من الضروري شرح "فوائد" اللقاحات على نحو أفضل بدلاً من جعل التطعيم إلزاميا.وقالت كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين واللقاحات في المنظمة، "لا أعتقد أن الإلزام هو السبيل الصحيح"، مشيرة إلى أن التجربة أظهرت أنه عندما أرادت بعض الدول جعل بعض اللقاحات إلزامية، لم تحصل على النتيجة المأمولة.فرانس24/أ ف ب