واشنطن ترحب باتفاق كابل وطالبان وتشكر قطر

الأناضول -

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، ترحيبها بالاتفاق المعلن اليوم بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية، في قطر، بشأن المضي قدما في محادثات السلام.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم.وقال البيان إن "الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق المعلن اليوم، وهو حدث هام في مفاوضات السلام الأفغانية المستمرة منذ 12 سبتمبر / أيلول 2020".وجاء في بيان الخارجية أيضا أن "الاتفاق ينظم القواعد والإجراءات التي يتفاوض عليها الجانبان منذ بدء المحادثات، وأن فريقي التفاوض اتخذا عددًا من القرارات المهمة التي ستوجه مفاوضاتهما بشأن خارطة طريق سياسية ووقف شامل لإطلاق النار".وذكر البيان أن الولايات المتحدة تشكر قطر على استضافتها للمحادثات الأفغانية وتسهيلها.وتستهدف مفاوضات السلام الأفغانية الجارية حاليا في الدوحة إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان، منذ الانقلاب العسكري في 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.ولعبت قطر من قبل دور الوسيط في مفاوضات واشنطن و"طالبان"، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، في فبراير/شباط الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.